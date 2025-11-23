В МВД перечислили самые распространенные схемы обмана в Roblox

В этом году в компьютерных играх было зафиксировано около 1000 случаев мошенничества, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Лидером по числу инцидентов и в антирейтинге, и по загрузкам мобильных игр стала платформа Roblox.

В МВД рассказали о самых распространенных схемах обмана на этой площадке:

«Одноразовый» Game Pass – мошенники продают пропуски с обещанием особых функций, которые либо не работают, либо действуют только до перезапуска игры.

«Невидимая» одежда – рекламируемые скины, якобы делающие персонажа невидимым, на деле оказываются обычными предметами без спецэффекта.

Мини-игры-ловушки – игровые задания предлагают купить дорогие предметы или подписки за «рекорд», фактически навязывая покупки.

Поддельные испытания на Robux – пользователю предлагают пройти испытания для получения игровой валюты, в ходе которых просят логин и пароль.

Фишинговые ссылки – сайты под видом Roblox запрашивают данные аккаунта и карты, после чего блокируют профиль и списывают деньги.

Покупка Robux вне официального магазина – мошенники предлагают валюту по заниженной цене, запрашивая данные родительской карты, но Robux не начисляются.

«Ты выиграл! Получи приз» – детям сообщают о выигрыше, а для его получения требуют данные аккаунта, после чего мошенник получает полный контроль над профилем, включая историю покупок и привязанные платежные методы.

В ведомстве рекомендуют родителям заранее объяснять детям правила безопасного поведения в играх. Также рекомендуется согласовывать все покупки, регистрации и переходы по внешним ссылкам совместно с родителями.