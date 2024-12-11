В МВД рассказали о росте смертельных ДТП в половине регионов России

В половине регионов России увеличилось число дорожных аварий со смертельным исходом. Об этом на круглом столе в Совете Федерации рассказал замачальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Олег Понарьин.

«Негативная тенденция роста смертности на дорогах межмуниципального и регионального значения по сравнению с прошлым годом отмечается почти в половине субъектов РФ. Более трети смертельных случаев – 37% – приходится на дороги регионального или межмуниципального значения», – рассказал Олег Понарьин.

Как рассказали в Госавтоинспекции Татарстана, факторами, негативно влияющими на безопасность дорожного движения, являются несоответствие пропускной способности трасс южного, юго-восточного, сибирского направлений.

«Ну и, к сожалению, должен отметить моральное и физическое старение парка автотранспортных средств. Каждый год эксплуатации транспортного средства теоретически, как выяснил наш научный центр, добавляет вероятности рисков попадания в ДТП и увеличения тяжести последствий», – подчеркнул Понарьин.