В МВД рассказали о признаках фейкового звонка из военкомата

В МВД рассказали о признаках фейковых звонков из военкомата. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Первым признаком мошеннического звонка из военкомата является упоминание «единого реестра» или «электронных повесток». Кроме того, злоумышленники могут запугивать, угрожая проблемами или повесткой.

Среди дополнительных признаков часто можно встретить звонки со скрытых или неизвестных номеров, а также запрос кода из личных сообщений.

В случае возникновения такой ситуации в МВД рекомендуют прервать разговор, заблокировать номер и обратиться в полицию или Минцифры.