Общество 18 мая 2026 11:09

В МВД рассказали о мошеннической схеме, где накопления жертвы якобы находятся в резервном фонде РФ

В МВД рассказали о новой схеме мошенников. Жертвам сообщают о том, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом пишет ТАСС.

Сначала аферист пишет потенциальной жертве в мессенджере и рассказывает об утечке персональных данных. Далее к обману подключается «представитель спецслужб» и сообщает, что были зафиксированы попытки профинансировать террористов от имени жертвы.

После этого беседу начинает вести «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ». Человеку сообщают, что все накопления, которые он делал, принадлежат не ему, а находятся в резервном фонде России и их необходимо обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом, жертву инструктируют, что нужно говорить работникам банка, чтобы снять деньги без подозрений.

При мошеннических звонках необходимо сразу прекращать общение, советуют в МВД.

Песков допустил, что россияне могут встретить Путина за рулем на дороге

