В МВД рассказали, какие ученики склонны к нападению на школы

Типичный портрет учеников, нападающих на школы, описали в МВД. Правоохранители считают, что нападать на учебные заведения склонны дети из полных семей без финансовых трудностей. Такие дети, в основном, положительно характеризуются педагогами, регулярно посещают занятия.

«Анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев это дети из полных, внешних благополучных семей. Проживают в благополучном жилье. Родители трудоустроены. Иногда сами работают в педагогической сфере, либо даже являются сотрудниками правоохранительных органов», – рассказал замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Александр Богданов.

Богданов добавил, что скрытую угрозу распознать тяжело, так как дети, склонные к нападению на школы, зачастую находятся вне поля зрения системы профилактики, поскольку, как правило, не имеют конфликтов со сверстниками, на учете в ПДН не стоят.

По данным МВД, в прошлом году ученики в собственных школах совершили 11 нападений на учеников и педагогов общеобразовательных организаций в 9 субъектах России. Одновременно органами внутренних дел было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах, передает ТАСС.

Напомним, одним из случаев подобных нападений стала трагедия, произошедшая 11 мая 2021 года в казанской гимназии 175. Бывший ее ученик Ильназ Галявиев, проникнув в здание, открыл огонь.