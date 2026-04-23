Происшествия 23 апреля 2026 19:29

В МВД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Татарстане

Автомобили отечественного производства подвергались хищениям и угонам в 2026 году. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в МВД по Татарстану. Кроме того, зачастую злоумышленники похищают автомобили, которые долгое время остаются без эксплуатации. Как правило, у таких машин отсутствуют противоугонные системы, водители оставляют их на неохраняемых парковках.

Помимо этого, нередко угоняют автомобили у граждан, занимающихся доставкой продуктов питания. Некоторые из них оставляют машины открытыми и заведенными.

#угоны машин #угон авто #угонщики #МВД по РТ
