В МВД рассказали, какие машины чаще всего угоняют в Татарстане

Автомобили отечественного производства подвергались хищениям и угонам в 2026 году. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в МВД по Татарстану. Кроме того, зачастую злоумышленники похищают автомобили, которые долгое время остаются без эксплуатации. Как правило, у таких машин отсутствуют противоугонные системы, водители оставляют их на неохраняемых парковках.

Помимо этого, нередко угоняют автомобили у граждан, занимающихся доставкой продуктов питания. Некоторые из них оставляют машины открытыми и заведенными.