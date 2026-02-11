news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 февраля 2026 09:47

В МВД рассказали, как распознать ссылку на фальшивый сайт

Читайте нас в
Телеграм

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что мошенники часто используют фальшивые ссылки на сайты. Для того, чтобы подлог не был заметен, они имитируют верные адреса, однако меняют обычные буквы на заглавные, «о» на ноль, добавляют лишние символы или нижние подчеркивания. Об этом пишет ТАСС.

«Классическая замена «зеркальных букв» (q – p, n – u), замена строчных букв на заглавные, буквы «о» на цифру «0», разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов», – приводят примеры эксперты.

В ведомстве предупредили о волне фальшивых Telegram-ботов для обмена криптовалют и призвали внимательно смотреть на адресную строку, прежде чем переводить куда-либо свои средства.

#МВД России #мошенники в сети
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026