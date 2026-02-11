В МВД рассказали, как распознать ссылку на фальшивый сайт

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, что мошенники часто используют фальшивые ссылки на сайты. Для того, чтобы подлог не был заметен, они имитируют верные адреса, однако меняют обычные буквы на заглавные, «о» на ноль, добавляют лишние символы или нижние подчеркивания. Об этом пишет ТАСС.

«Классическая замена «зеркальных букв» (q – p, n – u), замена строчных букв на заглавные, буквы «о» на цифру «0», разные комбинации нижних подчеркиваний и добавление подходящих по смыслу символов», – приводят примеры эксперты.

В ведомстве предупредили о волне фальшивых Telegram-ботов для обмена криптовалют и призвали внимательно смотреть на адресную строку, прежде чем переводить куда-либо свои средства.