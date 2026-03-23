news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 марта 2026 19:58

В МВД рассказали, как подростки могут распознать вербовщика при общении

Читайте нас в
Телеграм

В МВД рассказали, как подросткам можно понять, что их склоняют к вербовке. Об этом пишет ТАСС.

Один из главных признаков вербовщика – навязчивость и стремление выведать ответы на личные вопросы. Кроме того, злоумышленник может обещать легкие деньги, уговаривать вступить в сомнительные сообщества и попросить скрывать общение от семьи.

Еще одним ярким сигналом становятся необычные просьбы, например, сфотографировать какое-либо строение, что-то передать или оставить в условленном месте. Нередко они дополняются давлением через шантаж или манипуляции, например «Только ты можешь мне помочь».

Втянув молодых людей в противозаконную деятельность и использовав их в своих целях, вербовщики пропадают.

#МВД РФ #Украина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров