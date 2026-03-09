news_header_top
Происшествия 9 марта 2026 15:07

В МВД рассказали, что вирусы могут скрываться в играх и приложениях для чтения

В МВД предупредили, что вредоносный код может скрываться в безобидных на вид программах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

«Исследователи обнаружили масштабную схему, в рамках которой вредоносное программное обеспечение заставляло 25 млн Android-устройств посещать сайты для накрутки рекламного трафика… Чаще всего вредоносный код скрывался в приложениях, которые выглядят безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», – пояснили в ведомстве.

Таким способом злоумышленники заставляли устройства открывать скрытые окна и имитировать посещение страниц, а сами мошенники получали доход от показов рекламы.

