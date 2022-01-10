В МВД рассказали, что попавший на видео мужчина в Казани, не пытался украсть ребенка

Мужчина, который попал на запись уличных видеокамер в Казани, не имел намерений украсть ребенка, об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появилось видео, в сопровождающем его тексте говорилось, что мужчина якобы увязался за ребенком, а задержали его благодаря родителям девочки, которые подоспели вовремя.

В пресс-службе МВД республики агентству сообщили, что накануне в отдел полиции «Сафиуллина» позвонили жители города и рассказали, что на Дубравной пьяный мужчина пристает к прохожим.

«На место немедленно был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который задержал нетрезвого мужчину. Его доставили в отдел полиции», – рассказали агентству в пресс-службе министерства.

На мужчину составили административный протокол за мелкое хулиганство.