В МВД рассказали, что поможет предотвратить взлом пароля мошенниками

Сложные пароли из 12 символов помогут защититься от взлома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Специалисты ведомства отмечают, что программы-взломщики могут перебирать тысячи комбинаций в секунду. Злоумышленники могут подобрать пароль по личным данным жертвы, таким как дата рождения или кличка питомца, или обманом выманить его через фишинговые сайты.

Чтобы избежать этого, нужно придумывать уникальные, нелогичные комбинации из букв в разном регистре, цифр и спецсимволов, не связанные с жизнью, и всегда проверять адрес страницы перед вводом данных.

Эксперты также напоминают, что нельзя использовать один и тот же пароль на разных сайтах – при утечке базы данных мошенники получат доступ ко всем вашим аккаунтам. Для важных сервисов стоит включить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, нужно быть осторожным с телефонными звонками или сообщениями, где у вас требуют пароли или личные сведения под предлогом срочной блокировки.

«Звонки и сообщения о срочной блокировке, требования подтвердить данные или установить приложение из непроверенного источника – классические признаки действий мошенников, столкнувшись с которыми необходимо просто положить трубку», – рассказали в ведомстве.