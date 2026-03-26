В МВД рассказали, что мошенники делают с похищенными аккаунтами в соцсетях

В МВД рассказали, что мошенники похищают аккаунты в соцсетях для манипуляций другими пользователями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Им нужен не сам аккаунт, а доверие, которое к нему уже «привязано»… Главная опасность в том, что чужой аккаунт позволяет атаковать не одного человека, а его родственников, коллег, родительские и домовые чаты. Именно поэтому мошенники так настойчиво охотятся за кодами авторизации и доступом к мессенджерам», – рассказали в ведомстве.

После получения доступа к профилю злоумышленники могут рассылать вредоносное ПО контактам и в чаты жертвы, пытаться получить доступ к банковским сервисам, а также искать в диалогах личную информацию для дальнейшего шантажа.

Защититься можно с помощью использования двухфакторной аутентификации, коды от которой нельзя передавать никому. В ведомстве также напоминают, что даже сообщение от знакомого не гарантирует, что писал именно он.