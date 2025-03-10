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Общество 10 марта 2025 09:06

В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от мошенников

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Получение неожиданного перевода на банковскую карту от незнакомца может оказаться как технической ошибкой, так и элементом мошеннической схемы. С таким предупреждением выступили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД, представив инструкцию для людей, оказавшихся в подобной ситуации.

В ведомстве советуют уточнить баланс через мобильное приложение или онлайн-банк, чтобы убедиться, что перевод реален — уведомление могло быть поддельным, сообщить о подозрительной операции финансовому учреждению, которое зафиксирует обращение и инициирует проверку.

Кроме того, распоряжаться деньгами до выяснения обстоятельств рискованно – это может привести к судебным претензиям из-за признания их «необоснованным обогащением». Если отправитель просит вернуть деньги на другой счет, это часто часть обмана. Все возвраты должны проходить через ваш банк.

Важно сохранить переписку и документы, потому что эти материалы могут понадобиться для разбирательств.

«Соблюдение этих мер поможет избежать участия в мошенничестве и юридических последствий», — заключили в МВД.

#мвд #Мошенничество #кибер-безопасность
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