В МВД рассказали, что делать при поступлении на карту денег от мошенников
Получение неожиданного перевода на банковскую карту от незнакомца может оказаться как технической ошибкой, так и элементом мошеннической схемы. С таким предупреждением выступили в Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД, представив инструкцию для людей, оказавшихся в подобной ситуации.
В ведомстве советуют уточнить баланс через мобильное приложение или онлайн-банк, чтобы убедиться, что перевод реален — уведомление могло быть поддельным, сообщить о подозрительной операции финансовому учреждению, которое зафиксирует обращение и инициирует проверку.
Кроме того, распоряжаться деньгами до выяснения обстоятельств рискованно – это может привести к судебным претензиям из-за признания их «необоснованным обогащением». Если отправитель просит вернуть деньги на другой счет, это часто часть обмана. Все возвраты должны проходить через ваш банк.
Важно сохранить переписку и документы, потому что эти материалы могут понадобиться для разбирательств.
«Соблюдение этих мер поможет избежать участия в мошенничестве и юридических последствий», — заключили в МВД.