Происшествия 24 марта 2026 10:02

В МВД рассказали, что делать, если вас вербуют мошенники

В МВД рассказали, что делать, если мошенники пытаются втянуть вас в преступления. Об этом пишут РИА Новости.

Как отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, правоохранительные органы не просят поучаствовать в операции, что-то передать, поджечь или выполнить другое необычное действие.

Заподозрив обман, необходимо не поддаваться возможному давлению злоумышленников, а затем перепроверить информацию через официальные сайты или позвонив в ведомство напрямую. Кроме того, рекомендуется поговорить с близкими — это поможет трезво посмотреть на ситуацию.

Не стоит выполнять указания мошенников, даже если речь идёт об уголовном преследовании или большом вознаграждении. Рекомендуется записать номер злоумышленника, сохранить переписку и предупредить родственников, которым также могут поступить подобные звонки. После этого нужно обратиться в полицию.

#МВД РФ #профилактика терроризма и экстремизма
