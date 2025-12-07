В МВД рассказали, что делать, если мошенники взломали аккаунт на «Госуслугах»
Министерство внутренних дел РФ опубликовало рекомендации для граждан на случай, если мошенники получили доступ к их аккаунту на портале «Госуслуги».
Главное правило – если злоумышленники успели совершить действия от вашего имени (например, подать заявление на выплату или оформить кредит), необходимо сразу обратиться в полицию по месту жительства и уведомить банки, где у вас открыты счета.
Как восстановить доступ к «Госуслугам»
Попробуйте сбросить пароль через функцию «Забыли пароль?» — ссылка придёт на e-mail или телефон, указанные при регистрации.
Если мошенники изменили контактные данные:
- восстановите доступ через приложение банка-партнера;
- позвоните на горячую линию Госуслуг: 8 (800) 100 70 10;
- обратитесь в центр обслуживания.
Что делать после восстановления
– Смените пароль на более надежный (буквы, цифры, символы);
– Проверьте и обновите личные данные – телефон, e-mail, адрес;
– Изучите историю операций, чтобы выявить подозрительные действия;
– Закажите кредитную историю, чтобы убедиться, что на вас не оформлен заем.
Как защитить аккаунт в будущем
- Включите двухфакторную аутентификацию (код подтверждения по СМС);
- Укажите доверенный контакт в настройках безопасности — он получит уведомление при попытке смены пароля;
- Поставьте самозапрет на кредиты через Госуслуги или МФЦ — это исключит возможность оформления займа на ваше имя.
МВД также предупреждает: мошенники могут рассылать поддельные СМС от имени «Госуслуг». Ведомство советует внимательно проверять такие сообщения и пользоваться официальными источниками информации.