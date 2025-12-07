В МВД рассказали, что делать, если мошенники взломали аккаунт на «Госуслугах»

Фото: «Татар-информ»

Министерство внутренних дел РФ опубликовало рекомендации для граждан на случай, если мошенники получили доступ к их аккаунту на портале «Госуслуги».

Главное правило – если злоумышленники успели совершить действия от вашего имени (например, подать заявление на выплату или оформить кредит), необходимо сразу обратиться в полицию по месту жительства и уведомить банки, где у вас открыты счета.

Как восстановить доступ к «Госуслугам»

Попробуйте сбросить пароль через функцию «Забыли пароль?» — ссылка придёт на e-mail или телефон, указанные при регистрации.

Если мошенники изменили контактные данные:

восстановите доступ через приложение банка-партнера; позвоните на горячую линию Госуслуг: 8 (800) 100 70 10; обратитесь в центр обслуживания.

Что делать после восстановления

– Смените пароль на более надежный (буквы, цифры, символы);

– Проверьте и обновите личные данные – телефон, e-mail, адрес;

– Изучите историю операций, чтобы выявить подозрительные действия;

– Закажите кредитную историю, чтобы убедиться, что на вас не оформлен заем.

Как защитить аккаунт в будущем

Включите двухфакторную аутентификацию (код подтверждения по СМС); Укажите доверенный контакт в настройках безопасности — он получит уведомление при попытке смены пароля; Поставьте самозапрет на кредиты через Госуслуги или МФЦ — это исключит возможность оформления займа на ваше имя.

МВД также предупреждает: мошенники могут рассылать поддельные СМС от имени «Госуслуг». Ведомство советует внимательно проверять такие сообщения и пользоваться официальными источниками информации.