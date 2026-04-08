В МВД рассказали, чем злоумышленники запугивают подростков

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказали, какие методы используют мошенники, чтобы запугивать подростков. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам правоохранителей, схема состоит из нескольких этапов. На первом с подростком в соцсетях знакомится девушка и, заполучив доверие жертвы, в какой-то момент просит прислать видео или геолокацию. После этого подростку пишет уже другой человек, представляется сотрудником спецслужб Украины, а затем сообщает, что отправленные подростком данные будут использованы и предлагает «сотрудничество». На третьем этапе к переписке подключаются якобы российские правоохранительные органы и используют разговор с предыдущим контактом как меру давления.

Как отметили в управлении, самым правильным в такой ситуации будет прекратить общение, удалить чат и заблокировать контакт.