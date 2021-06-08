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Ру Тат
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8 июня 2021  13:18
Павел Климчак

В МВД прокомментировали ДТП с участием пьяного замглавы уголовного розыска в Челнах

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В МВД сообщили о наказании, которое ждет замначальника уголовного розыска за ДТП с 8-летним ребенком. Информация об этом появилась в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что авария произошла на улице Беляева. При повороте направо внедорожник сбил 8-летнего мальчика, который выехал на самокате на дорогу. После оказания медпомощи ребенка отпустили домой. Выяснилось, что мужчина был пьян за рулем.

По данному факту в МВД по РТ проводится служебная проверка. В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудника уволят, и он понесет наказание по закону. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей.

#ДТП #пьяный водитель #сбили ребенка
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