Общество 21 января 2026 10:24

В МВД призвали обращать внимание на будущие автоматические уведомления в МАХ

В МВД призвали обращать внимание на автоматические уведомления в национальном мессенджере MАХ, которые начнут работать после обновления приложения. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, если звонящего нет в телефонной книге, то после подключения функции на экране появится отметка «Нет в контактах», а при международных вызовах будет указываться страна, откуда они поступают.

В УБК подчеркнули, что данная функция активируется самостоятельно после установки свежей версии приложения, и призвали пользователей внимательно относиться к таким уведомлениям.

