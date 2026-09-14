В МВД призвали не паниковать из-за купюр, привязанных к детской игрушке в РТ

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О том, что в Казани, во дворе одного из жилых домов, обнаружили купюры, привязанные к детской игрушке, сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, заподозрив в необычном предмете наличие взрывчатки, на место якобы вызвали саперов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, была проведена проверка.

«Установлено, что найденные купюры является билетом "банка приколов" и никакой опасности гражданам не представляют», – рассказали в ведомстве.