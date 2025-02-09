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Происшествия 9 февраля 2025 12:04

В МВД предупредили об активизации мошенников перед 14 февраля

В преддверии Дня святого Валентина в МВД России предостерегли граждан о возможной активности кибермошенников. Аферисты используют романтические настроения россиян для собственной наживы. Информация появилась в Telegram-канале Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Одной из самых популярных схем являются фейковые знакомства, когда злоумышленники создают поддельные профили в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Кроме того, мошенники часто открывают фальшивые сайты, предлагающие доставку цветов и подарков с заманчивыми скидками, но после осуществления платежа связь с ними прекращается.

Также часто встречаются фишинговые рассылки и фальшивые акции от имени популярных брендов, которые перенаправляют пользователей на сайты, крадущие личные данные или распространяющие вирусы.

#мошенники
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