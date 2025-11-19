news_header_top
Общество 19 ноября 2025 09:38

В МВД предупредили о рассылке поддельных юридических документов мошенниками

Мошенники могут рассылать фальшивые письма, маскирующиеся под официальные обращения ФСБ или Роскомнадзора. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Чтобы усыпить бдительность жертв, злоумышленники используют официальную символику и бланки ведомств. Одновременно с этим на жертву оказывается психологическое давление, а также настойчиво требуются немедленные действия, например установить программу, позвонить или передать информацию.

Специалисты обращают внимание, что подобные «документы», как правило, содержат грубые стилистические и юридические ошибки. Кроме того, на них отсутствует какая-либо информация об отправителе, например полное наименование должности или контактный номер.

При получении подобных документов рекомендуется сделать их скриншоты и обратиться в правоохранительные органы.

