В МВД предупредили о похищении аккаунтов в мессенджерах при якобы переезде чата

Мошенники придумали новый способ, чтобы завладеть чужими аккаунтами в мессенджерах, маскируясь под «переезд» беседы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В рабочих или локальных чатах, как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за «замедления работы» чат якобы переносится на новую площадку», – рассказывают в ведомстве.

К сообщению прикреплена ссылка, ведущая, однако, не в новый чат, а к мошенническому боту. Он просит подтвердить участие, запрашивая номер телефона и код из СМС. Если пользователь введет свои данные, злоумышленники получат доступ к его аккаунту.