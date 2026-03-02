news_header_top
Происшествия 2 марта 2026 19:29

В МВД предупредили о новой схеме обмана с голосованием за благоустройство территорий

В России появилась новая схема дистанционного мошенничества. Пользователям в мессенджере присылают сообщения с предложением проголосовать за благоустройство двора, а затем пытаются обманом выманить деньги под предлогом их защиты от мошенников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Злоумышленники присылают ссылку для голосования, а затем просят назвать пришедший код. После этого аферисты сообщают о взломе учетной записи на «Госуслугах» и передают жертве номер якобы «службы поддержки», где предлагают перевести деньги на «единый казначейский счет», о котором не знают аферисты.

В МВД рекомендуют не сообщать коды из СМС или мессенджеров посторонним и не выполнять их указания.

