Общество 13 марта 2026 08:49

В МВД предупредили о новой схеме обмана родственников погибших военных

В МВД предупредили о новой схеме обмана семей военнослужащих, направленной на родственников погибших или пропавших без вести солдат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Как отмечают в ведомстве, мошенники представляются сотрудниками морга и сообщают о смерти военного, а затем для того, чтобы якобы передать личные вещи погибшего, они просят назвать код из СМС.

«Доверяйте только официальным источникам информации и не сообщайте личные данные и коды подтверждения неизвестным лицам», – призвали в управлении.

