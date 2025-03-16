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Происшествия 16 марта 2025 10:07

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с сим-картами

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МВД России раскрыло новую мошенническую схему, при которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильным банкам, представляясь сотрудниками сотовых операторов. Об этом говорится в материалах МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно материалам ведомства, мошенник звонит жертве, выдавая себя за инженера телекоммуникационной компании. Под предлогом проверки состояния телефонной линии он предлагает абоненту набрать определенную последовательность символов — например, #90 или #09.

МВД предупреждает, что выполнение этой команды открывает мошенникам путь к сим-карте, позволяя совершать вызовы за ее счет. Помимо этого, таким способом злоумышленники могут взломать мобильный банк, что приведет к доступу к финансовым средствам владельца телефона.

Ведомство настоятельно рекомендует немедленно прекращать такие разговоры, нажимая клавишу отбоя, чтобы избежать возможных последствий.

#Мошенничество #мвд
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