В МВД предупредили о фишинговых ссылках от мошенников

В МВД предупредили о мошеннических фишинговых ссылках, пишет ТАСС.

«Один из актуальных способов фишинга – рассылка сообщений в мессенджерах с предложением подписать петицию или проголосовать по общественно значимому вопросу. Злоумышленники могут призывать поддержать присвоение почетного звания погибшему военнослужащему, выступить за снижение тарифов ЖКХ или поучаствовать в иной инициативе», – рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

После того как пользователь перейдет по ссылке, он попадает на поддельную страницу, где необходимо авторизоваться через мессенджер или портал «Госуслуги». Сделав это, можно потерять доступ к аккаунту.

Чтобы не допустить похищения злоумышленниками персональных данных, в ведомстве порекомендовали с осторожностью относиться к подобным общественным инициативам, а для размещения и голосования по петициям использовать только официальные порталы.