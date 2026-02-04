В МВД предупредили, что мошенники могут предлагать списать долги через МФЦ

Злоумышленники стали применять новую схему. Они рассылают письма с предложением списать долги по якобы существующей государственной программе через МФЦ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что, перейдя по ссылке из такого письма, человек попадает на поддельный сайт. Там ему предлагают пройти тест для оценки шансов на списание долга, а для получения результата – ввести код из СМС.

«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует», – отметили в ведомстве.