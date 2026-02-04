news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 февраля 2026 09:18

В МВД предупредили, что мошенники могут предлагать списать долги через МФЦ

Читайте нас в
Телеграм

Злоумышленники стали применять новую схему. Они рассылают письма с предложением списать долги по якобы существующей государственной программе через МФЦ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что, перейдя по ссылке из такого письма, человек попадает на поддельный сайт. Там ему предлагают пройти тест для оценки шансов на списание долга, а для получения результата – ввести код из СМС.

«Обращаем внимание: никаких государственных программ по автоматическому списанию долгов не существует», – отметили в ведомстве.

#МВД РФ #мошенники в интернете #мфц
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

Файлы Эпштейна: фигуранты скандала и последствия для мировой политики

3 февраля 2026
Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

Синоптик Шувалов: Февраль в Татарстане будет холодным

3 февраля 2026