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Происшествия 23 марта 2025 09:22

В МВД предупредили, что бесплатный Wi-Fi может угрожать гаджетам

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Пользование бесплатным общественным Wi-Fi может подвергнуть устройство пользователя риску заражения вирусами. Об этом предупреждает пресс-служба МВД России.

Ведомство напоминает, что такие сети могут стать причиной попадания вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства, которое способно украсть личные данные, включая логины, пароли, платежную информацию и файлы пользователей, замедлить работу устройства или даже заблокировать его.

Однако, если возникает необходимость подключиться к общественной сети Wi-Fi или воспользоваться зарядкой в публичном месте, МВД рекомендует соблюдать меры предосторожности. Пользователи должны избегать ввода логинов и паролей от различных сайтов, передачи личной и финансовой информации, а также отправки документов через эти сети, отметили в ведомстве, отвечая на вопрос ТАСС.

Кроме того, ведомство советует воздержаться от проведения финансовых операций и входа в банковские приложения при использовании открытых Wi-Fi-соединений.

#мвд #Мошенничество
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