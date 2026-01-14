В МВД посоветовали не вводить никакие пароли, пользуясь публичным Wi-Fi

Специалисты из управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что лучше не вводить пароли через открытые Wi-Fi сети, чтобы избежать возможной кражи личных данных. Об этом пишет ТАСС.

При использовании публичного Wi-Fi не стоит заходить в почту, соцсети или рабочие сервисы. Кроме того, эксперты посоветовали отказаться от банковских операций и покупок в интернете.

В качестве примера в МВД вспомнили о случае, когда в 2025 году в аэропорту Шереметьево нашли поддельную точку доступа, которую создали, чтобы взламывать аккаунты в мессенджерах.