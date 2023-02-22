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Общество 22 февраля 2023 19:21

В МВД по Татарстану назвали основные недостатки в обеспечении безопасности школ

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В Татарстане в прошлом году сотрудники полиции и Росгвардии проверили на соблюдение требований безопасности более 700 образовательных учреждений. По результатам проверок были выявлены нарушения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел по РТ – начальник полиции Алексей Соколов на 41-м заседании Госсовета РТ.

«В основном недостатки касаются вопросов нарушения функционирования системы видеонаблюдения, пропускного режима, использования кнопок тревожной сигнализации», – рассказал докладчик.

По словам Соколова, после проверок подготовлено около 100 обращений, которые были направлены в адрес руководителей муниципалитетов и учебных заведений.

Начальник полиции также уточнил, что создана специальная комиссия, которая проводит обследование объектов образования. «Сотрудники органов внутренних дел не являются членами этой комиссии, тем не менее, мы оказываем содействие сотрудникам Росгвардии в обследовании образовательных организаций», – подчеркнул он.

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