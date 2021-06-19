В МВД по РТ рассказали подробности двух ДТП с детьми на самокатах под Казанью

Под Казанью, в Пестречинском районе республики за день двое детей попали под колеса автомобилей. Обе девочки катались на самокатах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее агентство сообщало об этих авариях, оба случая произошли на улице Тукая и попали на камеры видеонаблюдения.

В одном из случаев девочка внезапно выехала на самокате из-за стоявшего автомобиля. После того, как она попала под колеса авто, она убежала.

Второе происшествие произошло утром следующего дня. Трёхлетняя девочка выехала на самокате на зебру и ее сбила девушка за рулём авто, которая не успела среагировать. В результате ДТП ребенок получил различные ушибы, после осмотра врачей отпущен домой.

МВД по РТ обращается к родителям: научите детей правилам дорожного движения, расскажите, как безопасно играть и кататься на велосипеде, самокате. Подробно объясните ребенку, как переходить дорогу: следует обязательно осмотреться по сторонам, убедившись, что вокруг нет машин, и обязательно спешиться с самоката или велосипеда.

Водителям также следует быть особенно внимательными летом, когда у школьников каникулы и они почти все свое время проводят на улице. Будьте аккуратнее, подъезжая к пешеходным переходам, остановкам и другим местам массового скопления людей.