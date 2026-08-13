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Происшествия 13 августа 2026 15:29

В МВД по РТ предупредили о фейках с задержанием преступной группировки

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В МВД по РТ предупредили о фейках с задержанием преступной группировки.

Как сообщили в ведомстве, во время мониторинга в интернете полицейские обнаружили информацию, что 12 августа сотрудники МВД по РТ якобы задержали преступную группировку, занимающуюся грабежами, вымогательством и разбоем. При этом, в фейковых сообщениях утверждалось, что среди преступников есть ветераны СВО.

«Данная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. МВД по Республике Татарстан подобных сообщений не распространяло. По данному факту полицией начата проверка», – рассказали в МВД.

#МВД по РТ #антифейк
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