В МВД по РТ предупредили о фейках с задержанием преступной группировки.

Как сообщили в ведомстве, во время мониторинга в интернете полицейские обнаружили информацию, что 12 августа сотрудники МВД по РТ якобы задержали преступную группировку, занимающуюся грабежами, вымогательством и разбоем. При этом, в фейковых сообщениях утверждалось, что среди преступников есть ветераны СВО.

«Данная информация не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальностью. МВД по Республике Татарстан подобных сообщений не распространяло. По данному факту полицией начата проверка», – рассказали в МВД.