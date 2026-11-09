В МВД по РТ педагогам рассказали о защите подростков в цифровой среде

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40 педагогов из Татарстана посетили семинар по вопросам цифровой грамотности подростков. Провела мероприятие начальник отдела информации и общественных связей МВД по РТ, полковник внутренней службы Ирина Нижельская. Семинар прошел на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета.

Темой обсуждения стали вопросы вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через соцсети, а также роль журналистики в защите подростков в цифровой среде. Руководитель пресс-службы МВД Татарстана отметила, что подростки ищут легкого заработка и не всегда понимают, что их действия могут быть квалифицированы как преступление. Ирина Нижельская привела примеры участия подростков в преступной деятельности и реальных наказаний, предусмотренных уголовным законодательством.

На семинаре были рассмотрены алгоритмы профилактической работы с обучающимися, где разобраны модели коммуникаций, рассчитанные на различные группы несовершеннолетних.