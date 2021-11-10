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Происшествия
10 ноября 2021  10:15
Павел Климчак

В МВД объяснили, за что полицейские задержали семейную пару в Новой Туре

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Накануне сотрудники полиции задержали в одном из магазинов в Новой Туре женщину, которая находилась там без защитной маски. На неоднократные требования надеть маску она не реагировала и оказала сопротивление правоохранителям.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, во время разговора с женщиной к полицейским подошел мужчина, который начал оскорблять правоохранителей, а также попытался их ударить. В связи с этим сотрудники полиции вынуждены были применить физическую силу. Мужчину и женщину доставили в отдел полиции, где на них составили протокол за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, а также неповиновение сотрудникам полиции.

Помимо этого, в отношении мужчины в следком направили материал по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

#неповиновение представителю власти #применение насилия в отношении представителя власти
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