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Ру Тат
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Происшествия
6 декабря 2021  09:39
Полина Шевчук

В МВД объяснили видео с задержанием мужчины без маски в одном из магазинов Альметьевска

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В выходные в соцсетях появилось видео, как в Альметьевске полицейские задерживают мужчину.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из магазинов Альметьевска. Полицейские увидели в маркете мужчину без маски. Они несколько раз сделали ему замечание и попросили надеть маску, однако он игнорировал требование стражей порядка и оказал им сопротивление.

Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На него составлены два протокола по статьям «Невыполнение
правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Невыполнение требований сотрудника полиции».

 

#МВД по РТ #маски
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