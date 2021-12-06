В МВД объяснили видео с задержанием мужчины без маски в одном из магазинов Альметьевска

В выходные в соцсетях появилось видео, как в Альметьевске полицейские задерживают мужчину.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, инцидент произошел в минувшее воскресенье в одном из магазинов Альметьевска. Полицейские увидели в маркете мужчину без маски. Они несколько раз сделали ему замечание и попросили надеть маску, однако он игнорировал требование стражей порядка и оказал им сопротивление.

Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На него составлены два протокола по статьям «Невыполнение

правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Невыполнение требований сотрудника полиции».