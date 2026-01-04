В МВД объяснили, какие данные нельзя передавать посторонним

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России напомнили гражданам о необходимости защищать свои персональные данные. По информации ведомства, даже случайное раскрытие некоторых сведений может привести к утечке информации, краже денег или использованию личности в преступных целях.

Сотрудники отметили, что никогда не стоит передавать документы вроде паспорта, ИНН или СНИЛС, включая их фотографии. «Фотография паспорта в ответ на просьбу "подтвердить личность" – прямой путь к краже», – предупредили в ведомстве.

Также не следует сообщать одноразовые коды из SMS или push-уведомлений. Настоящие службы безопасности никогда не запрашивают такие данные.

Кроме того, опасность представляют сведения о месте жительства, текущем местоположении, маршрутах и номерах близких. Комбинация «Имя + Дата рождения + Телефон» может позволить злоумышленникам подобрать пароли, получить доступ к почте или оформить кредит на чужое имя.

В МВД подчеркнули, что персональные данные – это не просто цифры. Это ваша финансовая безопасность, репутация и защита семьи. Граждан призвали быть внимательными и не отправлять коды, фото документов или данные «для защиты» посторонним.