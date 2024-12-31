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В МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам в 2024 году
Одна из самых больших сумм, переведенных на счета мошенников в 2024 году одним человеком, составила 180 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
Как отметили в ведомстве, «статистики по суммам ущерба для каждого потерпевшего не существует, поэтому трудно назвать точную максимальную цифру. Однако, к примеру, в этом году ущерб от кражи, совершенной с применением информационно-телекоммуникационных технологий в отношении физического лица, составил порядка 180 миллионов рублей». Деньги были переведены на счета, указанные злоумышленниками, без участия курьеров.
В МВД также подчеркнули, что если раньше мошенники фокусировались на количестве звонков и хищении наличных денег у жертв, то теперь они стали манипулировать доверчивыми гражданами, вынуждая их продавать имущество и брать кредиты в микрофинансовых организациях.
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