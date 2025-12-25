В МВД напомнили заменить права, истекающие в новогодние праздники

Водителям, у которых срок действия удостоверений истекает в период новогодних праздников, необходимо заменить документы заранее – до начала выходных дней. С такой рекомендацией выступили в пресс-службе МВД России, передает «РИА Новости».

Срочность связана с особенностями законодательства. Автоматическое продление прав на три года действовало для документов, срок которых истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Если же срок действия удостоверения заканчивается, например, 1 или 5 января 2026 года, под автоматическую пролонгацию оно уже не подпадает.

Поскольку в праздничные дни подразделения ГИБДД работают по ограниченному графику или закрыты, водитель с просроченными правами не сможет сесть за руль на законных основаниях до открытия ведомств.

В МВД напомнили, что процедура замены удостоверения стандартная: пересдавать экзамены для этого не требуется. Те же права, которые попали под автоматическое продление (истекшие до конца 2025 года), действуют еще три года с момента окончания указанного в них срока.