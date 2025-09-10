В МВД напомнили о сроках легализации пребывания в РФ для мигрантов

У мигрантов, пребывающих в России нелегально, остался последний день, чтобы легализовать свое пребывание. Об этом сообщили в МВД России.

Срок действия президентского указа, позволявшего мигрантам легализовать пребывание в стране, истекает в среду.

«С 11 сентября в отношении указанных иностранных граждан до их выдворения за пределы России будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», – пояснили ТАСС в ведомстве.

Ограничения затронут также граждан Украины. При наличии постоянной регистрации на территории Украины они могут оформить вид на жительство в РФ или сразу подать заявление на российское гражданство.

Начиная с 11 сентября иностранцы, не урегулировавшие свой статус, столкнутся с рядом запретов: им не разрешат заключать или расторгать брак, оформлять детей в школы и детские сады, управлять автомобилем, а также пользоваться другими важными услугами.

Для легализации своего положения мигрантам необходимо обратиться в паспортно-визовые центры МВД по месту жительства либо в ближайшие миграционные подразделения.