В МВД напомнили о мошенничестве с имитацией рабочих чатов

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ напомнили, что мошенники создают фальшивый рабочий чат под предлогом «оцифровки архива», чтобы выманить у человека код подтверждения. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что для создания максимально правдоподобного чата, преступники сперва кропотливо собирают сведения из открытых источников о коллегах жертвы – их имена, должности и рабочие связи. Затем в этот чат добавляют жертву, а остальных участников имитируют боты. Далее «руководитель» ставит рабочее задание – например, отправить код для «перевода архива в цифру».

«Боты подтверждают действия друг друга, демонстрируют "лояльность" и подталкивают к выполнению требования», – отметили в ведомстве.