В МВЦ «Казань Экспо» состоится выставка «Стройка»

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С 10 по 12 июля в МВЦ «Казань Экспо», в павильоне №3, пройдет международная специализированная выставка строительных и отделочных материалов, технологий и оборудования «Стройка». Об этом сообщает пресс-служба ТПП РТ.

Организует событие Торгово-промышленная палата Татарстана при поддержке Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и Агентства инвестиционного развития РТ. Оно объединит представителей семи городов Татарстана и свыше десяти других регионов России.

Экспозиция выставки будет включать такие разделы, как «Строительные технологии и оборудование», «Дорожно-транспортное хозяйство» и «Безопасность в строительстве».

В ходе деловой программы будут проведены следующие мероприятия: конференция застройщиков Приволжского федерального округа «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», панельная сессия «Инновационные технологии в строительстве», панельная дискуссия о передаче градостроительных полномочий от муниципалитетов Минстрою Татарстана и панельная сессия «Мегапроекты в РТ».

Запланированы также «День поставщика», бизнес-встречи «Час главного специалиста» и мастер-классы для представителей строительной индустрии.