«В музыке Губайдулиной не стоит искать мелодии – нужно ловить ощущение»

Сегодня, в день 95-летия композитора Софии Губайдулиной, «Татар-информ» спросил у ее современных коллег, а также у дирижеров Татарстана, какое из произведений Софии Асгатовны нравится им больше всего и почему.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Музыка Губайдулиной требует вслушивания, заставляет входить в некое состояние»

Эльмир Низамов, композитор, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан:

– В обширном творческом наследии Софии Губайдулиной мне лично очень сложно выделить какое-то одно произведение. Дело в том, что путь большинства композиторов, особенно тех, кто прожил долгую жизнь, легко разделить на периоды – ранний, поздний и др., в которые их музыкальный язык менялся. У Губайдулиной таких периодов практически нет. Ее творчество и в 1960-е, когда она начинала, и под конец жизни – достаточно цельное. Помню, на встрече с ней в Казани на вопрос об этом она ответила, что просто всю жизнь как будто пишет одно очень большое произведение.

И в музыке это слышно – по крайней мере, мне так слышно, – что автор в любом своем сочинении стремится сказать о чем-то одном и очень для него важном. Трактовать идею, заложенную в музыке, слушатель волен по-своему, но внутренний посыл композитора очевиден. Понятно, что средства высказывания – оркестровые составы – могут быть разные, понятно, что Губайдулина с годами оттачивала свой стиль, то есть нельзя сказать, что в ее музыке со временем совсем ничего не менялось. Но вот эта цельность музыкального языка – для меня ее главная особенность, и именно это делает ее музыку совершенно уникальной.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как композитора меня всегда поражало в музыке Губайдулиной ее уникальное умение с помощью средств ХХ века, всех этих авангардистских приемов – сложных гармоний, шумов, стуков и т. д., в общем, всего того, что часто пугает неподготовленную публику, – в своей музыке передавать архаику. Многие авангардные сочинения ХХ века, несмотря на свои внешние атрибуты, были выстроены на принципах романтической музыки, в которой есть понятие кульминации, какого-то чувственного начала. Но София Губайдулина открыла либо совершенно новый мир, недоступный никому более, либо, наоборот, копнула очень далеко в древность и через свои вслушивания в различные звуки помогла и нам поймать забытые, наверное, интонации, мантры даже.

Ее музыка сложна потому, что требует именно вслушивания, заставляет входить в некое состояние. В ее сочинениях не стоит искать мелодии – нужно ловить ощущение. Интересно, что в момент самого звучания все может показаться совершенно непонятным, но в конце, когда музыка закончится, внутри слушателя неожиданно для него самого останется ощущение сильнейшего переживания. Но только если он действительно вслушивался. Вот это очень ценный дар, который был дан Софии Асгатовне.

Помню, на одной из встреч ее спросили, как она пишет музыку. И она ответила, что есть два способа. Первый – как из желудя вырастить дуб. То есть сначала возникает некая идея, мотив, мелодия, ритм, аккорд, просто даже какой-то звук, и композитор из него постепенно, холя и лелея, выращивает большое произведение. А второй путь – наоборот, идти от конца к началу, от того чувства, которое композитор хочет пробудить в своем слушателе. Губайдулина писала музыку именно таким способом. И, возвращаясь к началу, это подчеркивает цельность всего ее творческого подхода и музыкального языка.

Если переходить к произведениям, с которых я лично рекомендовал бы начать знакомство с творчеством Софии Асгатовны, назову «In croce» для виолончели и органа (который в более поздней авторской редакции она сама заменила на баян). В переводе это значит – «На кресте». Сочинение начинается в очень высокой тесситуре у виолончели и в очень низкой – у органа (или баяна). Но по ходу исполнения виолончель постепенно спускается в самый свой низкий регистр, а орган (или баян) – поднимается на свою максимальную высоту. То есть солирующие инструменты как бы рисуют музыкальный крест.

Известно, что музыка Губайдулиной буквально пропитана религиозным символизмом. И «In croce» – одно из самых показательных в этом плане ее сочинений, в котором тема креста показана наиболее рельефно. И эта идея, мне кажется, будет понятна практически любому слушателю – музыка точно захватит, тем более что там очень интересный мотив, который тоже, кстати, строится на трех звуках (снова крест).

Фото: © «Татар-информ»

«Мне нравится масштаб личности Софии Асгатовны, ее «слышание», оно совершенно необыкновенное»

Александр Сладковский, художественный руководитель и главный дирижер ГАСО РТ, народный артист России и РТ:

– У Губайдулиной есть абсолютно феноменальная пьеса, которую она посвятила Валерию Абисаловичу Гергиеву, – «Всадник на белом коне». Небольшое по длительности сочинение, но настолько глубокое, и емкое, и символичное, что оно меня просто невероятно завораживает. Когда я в первый раз его дирижировал, я чуть не улетел в космос, настолько потрясающе подействовала музыка.

Конечно, мне нравятся и ее инструментальные концерты – и оба скрипичных, и оба виолончельных, и альтовый концерт. Да знаете, сложно тут выстраивать какие-то рейтинги. Мне нравится масштаб личности Софии Асгатовны, ее «слышание», оно совершенно необыкновенное. Поэтому она и Губайдулина, ей никто не может подражать, у нее свой почерк, как и у любого выдающегося, гениального композитора, музыка которого останется с нами на века. И будет с новыми поколениями совершенно по-другому услышана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

…Еще ребенком я завороженно смотрел мультфильм «Маугли», и мне очень нравилась музыка, которая там звучала. К своему стыду, я лишь спустя много лет узнал, что ее написала София Асгатовна. (…) Познакомиться получилось в 2011-м. У нее был юбилей, и хотя я тогда утопал в битвах с судами и во всяких оргвопросах, идею пригласить ее в Казань мы воплотили в реальность. Буквально носили ее тогда тут на руках. Приезжал Давид Герингас, чтобы исполнить премьеру ее Второго виолончельного концерта. Приезжал Юрий Башмет. Мы провели большой фестиваль, который с тех пор с личного благословления Губайдулиной назван «Конкордия» и которому присвоено ее имя. Этот фестиваль современной музыки мы проводим с тех пор ежегодно, мероприятие давно известно не только в России, очень много к нам приезжает и зарубежных артистов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочется, чтобы ее музыка звучала как можно чаще, тем более в Казани»

Данияр Соколов, главный дирижер и художественный руководитель оркестра ТГАТ им. Г. Камала:

– Для меня знакомство с творчеством Софии Губайдулиной произошло в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. На кафедре специального фортепиано все студенты-пианисты тогда мечтали поучаствовать в конкурсе имени Губайдулиной, который, к сожалению, больше не проходит. Но в те годы это было масштабное событие для культурного мира России – в Казань съезжались музыканты со всей страны и из-за рубежа, было очень классное жюри, хорошие премии. И вот для того конкурса мы учили «Чакону» для фортепиано, которую Губайдулина написала, еще когда сама училась в Московской консерватории.

По сей день для меня это самое яркое ее произведение. Хотя это одна из ранних ее работ, в ней сочетается классическая форма с присущим Губайдулиной авангардным языком. Для меня это, наверное, самое яркое впечатление от ее творчества. Будучи пианистом, я с «Чаконой» столкнулся непосредственно, углубленно работал над ней, мы играли ее на сцене. Очень яркое масштабное полотно, которое, мне кажется, занимает на сегодняшний день и будет занимать в будущем одно из первостепенных мест в репертуаре пианистов и музыкантов. С ним надо быть знакомым, его надо часто играть.

Мне кажется, сейчас это делают меньше, потому что это произведение часто игралось… Вообще хочется, чтобы музыка Софии Губайдулиной звучала как можно чаще, тем более звучала в Казани, столице Республики Татарстан, у нее дома. Насколько я знаю, есть проблемы с авторскими правами. Мы тоже хотели брать некоторые ее произведения для нашего оркестра, но если делать это официально, есть проблемы. Получить официальные партитуры и голоса на сегодняшний день не так просто.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Губайдулина всегда писала искреннюю и глубокую музыку, идущую изнутри»

Роман Пархоменко, композитор, дирижер, художественный руководитель Synesthesia Lab:

– София Губайдулина – один из самых великих композиторов современности! Композитор с большой волей, которая, несмотря на все трудности, не изменяла себе и писала музыку, которая звучала в ней. Для меня она пример искренности и честности в искусстве. Каждое ее сочинение – это глубокое философское высказывание, заставляющее мыслить, а не просто получать удовольствие от прослушивания. Наша обязанность – делать всё, чтобы ее музыка звучала.

София Губайдулина относится к числу композиторов, повлиявших на развитие современной мировой академической музыки. Несмотря на ее радикальные поиски в звуке, она всегда оставалась академическим композитором в вопросах формы и подхода к развитию материала. Она не уходила в шумовую музыку, но могла удивлять нас сочетанием красивых мелодий, невероятных гармоний и инструментальных созвучий. Это очень отличает ее от зарубежных коллег такого же масштаба известности. Она всегда писала искреннюю и глубокую музыку, идущую изнутри.

Мое любимое сочинение у Губайдулиной – это «Лира Орфея» для скрипки, оркестра и ударных. Очень трагичное сочинение, но вместе с тем с ощущением какого-то внутреннего света. Это музыка о надежде и смирении. Очень личное и в некотором смысле очень религиозное сочинение. Мне безумно нравятся ее находки в звучании ударных инструментов, а также сочетание звучащего металла у ударных со «стонущим» звуком струнных. Партии солирующих скрипки и виолончели появляются не так часто, как обычно принято в подобных жанрах музыки. Здесь весь оркестр является единым голосом автора.

Именно этим сочинением мы закрывали фестивали Synesthesia Lab 2026. И меня очень радует, как последнее время публика принимает ее музыку.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Корни не обязывают идти клишированным национальным путем, хотя часто этого ждут от творцов»

Миляуша Хайруллина, композитор, пианист, член Союза композиторов РТ:

– Говоря о произведениях Софии Асгатовны, я, наверное, назвала бы три: «Всадник на белом коне», «Чакона» для фортепиано и концерт Offertorium для скрипки с оркестром.

«Всадник на белом коне» звучит абсолютно изящно, бесшовно и мастерски, словно фокусник творит перед нами магию. И ты понимаешь, что это не магия, а мастерство, но сидишь абсолютно покоренный, как ребенок, и смотришь, как на чудо, которое происходит на твоих глазах. Всё, что я сказала, мне кажется, касается звукописи в этом произведении, хотя в нем есть особая краска тембров, неожиданные созвучия, приемы и исследование звука вообще, как совершенно особой субстанции, потенциал которой до конца еще далеко не раскрыт.

Несмотря на то что такой подход – это в целом красная нить творчества Софии Асгатовны и в каждом ее произведении ты можешь найти эту совершенно оригинальную краску, какие-то нетривиальные подходы к звуку, к тембрам, к инструментам, к приемам игры, но «Всадник на белом коне» меня в этом плане просто покоряет.

Здесь я вижу звук как абсолютную субстанцию, как звуковое облако, которое не могу потрогать – оно неуловимое и мистическое. Говоря профессиональным языком, это сонор, но это академическое слово как будто не подходит – это воздух, который мы чувствуем кожей. Который меняет плотность, краску, градацию, словно химический состав, окрашивается в совершенно мрачные тона, чтобы подчеркнуть чистоту и свет тона белого.

Мне кажется, это сочинение на уровне синестезии может прочувствовать каждый. Даже самый неискушенный слушатель «увидит» звук и все его превращения. Звук, который визуализируется посредством оркестра и органа. Кстати, тут тоже очень удачный случай интеграции этого инструмента в оркестр. Орган всегда различим своим тембром, его всегда можно идентифицировать. А здесь орган не кажется необычным по тембру, и не потому что он типичен, а потому что он органичен в этой неосязаемой, мистической, сложной, синестезической ткани. Тембр – это неотъемлемая часть симфонического оркестра в этом произведении.

«Чакона» Губайдулиной, которую я тоже очень люблю, дает пианисту очень большую исполнительскую свободу. Хотя это произведение уже стало каноническим, в нем все же можно выразить свои эмоции и даже страсти, не страшась избытка. Это произведение – как натянутая струна, которая вот-вот лопнет. И оно психологически предъявляет к исполнителю очень большие требования. Нужно быть сильным духом, чтобы исполнить его по-настоящему и произвести ошеломляющее впечатление на слушателей (какое оно и должно производить). Мне кажется, «Чакона» Губайдулиной – это новая страница для сольного фортепьянного репертуара. Там свои сложности, новые высоты и ориентиры, отличные от классической музыки, но они открывают новый простор для воображения артиста.

В Offertorium изначально заложена связь Губайдулиной с Бахом, эта параллель в плане служения музыке. Это совершенно знаковое произведение. Мне кажется, сопоставление Баха и Софии Асгатовны очень уместно. Это бесконечный поиск, и даже во времена, когда кажется, что все сказано, оказывается, что нет – это только часть пути, и музыкальный поиск продолжается. Даже если кажется, что дверей вокруг нет, София Асгатовна и ее поколение композиторов нам эти двери показали.

Музыка татарского композитора может быть абсолютно разной, и мышление композитора, имеющего татарские корни, может быть максимально широким и мировым. Корни не обязывают идти клишированным национальным путем, хотя часто этого ждут от творцов. Каждый художник должен идти за своей органикой, поскольку, несмотря на свою принадлежность к малой родине, он всегда человек мира, и он должен разговаривать на одном языке с человечеством, а не только со своими соотечественниками. Если человек избирает такой путь, его соотечественники должны только гордиться – тем, что их представитель преодолел все сковывающие его круги и стал человеком мира.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Прямо в нотах я действительно увидел этого блистательного всадника на белом коне»

Айрат Кашаев, дирижер Большого театра России, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая:

– Мне посчастливилось на практике познакомиться с творчеством большого количества композиторов второй половины ХХ века и начала XXI века, в том числе из знаменитой «тройки», в которую принято объединять Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова и Софию Губайдулину. Каждая встреча с музыкой этих композиторов – это всегда особенное событие.

В отличие от классиков XX века – Прокофьева и Шостаковича, произведения более поздних авторов, в числе которых и София Асгатовна, остаются в некотором смысле недооткрытыми для широкой публики. Отрадно, что Казань в этом плане, в отличие от большинства городов России, находится на острие, поскольку там в числе прочего уже 16 лет проходит и именной фестиваль Губайдулиной – «Конкордия», в рамках которого ГАСО РТ исполняет не только ее произведения, но и музыку других современных композиторов.

Как музыкант я знаком с партитурами разных произведений Софии Асгатовны. В этом ряду могу назвать, например, симфонию-кантату для хора, оркестра, органа и солиста-дисканта «Аллилуйя» или ее крупнейшее творение – диптих для солистов, двух смешанных хоров, органа и оркестра – «Страсти по Иоанну» и «Пасха по Иоанну». Но, конечно, наиболее близко мне то, к чему прикасался как дирижер.

В 2018 году на центральной площади Липецка я стоял за пультом крупного международного оркестра. Там проходил большой фестиваль, участвовали разные коллективы, звучал терменвокс, а на стене здания, у которого была построена сцена, показывали видеопроекции, они усиливали эффект от музыки. И вот одним из произведений, которыми я тогда дирижировал, был знаменитый «Всадник на белом коне» Губайдулиной.

Я был знаком с этой музыкой и ранее, но одно дело, когда ты изучаешь партитуру, условно, на уроке в консерватории (или даже слышишь вживую на каком-то концерте), а другое – когда ощущаешь эту же музыку пальцами, руками, когда ее играет оркестр, которым ты управляешь. Помню, что произведение меня сразу поразило своей фактурой, сложной оркестровкой, включающей огромное количество инструментов…

Но самое удивительное, что прямо в нотах я действительно увидел этого блистательного всадника на белом коне! И осознал, что музыка Губайдулиной – это не только привычная нам, исполнителям, и широкой публике линеарность и вертикаль. В ней присутствует некое третье измерение, которое звуками, уникальным сплетением нот буквально рисует пространство, различные образы, которые невозможно представить в собственном воображении. Тут я поставлю точку и предложу читателям найти на платформах запись этого удивительного произведения и, возможно, испытать схожие эмоции.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Благодаря ее творчеству становится очевидно, что возможности музыкального языка вообще ничем не ограничены»

Елена Анисимова, композитор, заслуженный деятель искусств РТ, кандидат искусствоведения:

– Не смогу назвать один опус. Могу назвать жанры – это, прежде всего, хоровые произведения. Для меня они в ее творчестве наиболее интересны. Например, в свое время было открытием услышать прекрасный цикл на стихи Марины Цветаевой (я тоже позже написала по этой поэзии ряд произведений).

Из оркестровых опусов Губайдулиной большое впечатление в свое время на меня произвел скрипичный концерт Offertorium, а также De Profundis для баяна. Тем более я в музыкальном училище училась по классу аккордеона и народные инструменты очень хорошо знаю. И услышать, как баян может звучать в современном исполнении… Мурашки до сих пор по коже.

Конечно, музыка для «Маугли». В детстве очень любила этот мультфильм, а потом уже, в консерватории, когда слушала профессиональным ухом, подмечала какие-то интересные технические моменты.

В целом София Асгатовна для меня пример женщины-композитора, которая упорно шла собственным путем и создала свой мир, собственное звуковое пространство. Хотя, конечно, у Губайдулиной сложный музыкальный язык. Считается, что в музыке должны быть понятны мелодия, структура. Что должна ощущаться гармония. И когда обычный слушатель не слышит, не находит мелодии, которую, условно, можно напеть, выйдя из зала после концерта, он чувствует себя дезориентированным, даже разочарованным. Ему просто не за что зацепиться, раз в музыке не звучит понятной темы.

Но весь цимес в том, что у некоторых композиторов, и Губайдулина один из ярчайших примеров, не нужно вообще искать никакой темы. Они свои мысли формулируют не мелодическими, а другими средствами – общей атмосферой, настроением, некоей аурой, интересным послевкусием. При прослушивании таких авторов не нужно вникать, есть в музыке мелодия или нет. Понятно, такой подход требует определенной подготовки, работы даже. Поэтому и музыка такая никогда не станет массовой.

Для музыкантов же интересна сама кухня – в данном случае высокая. Как в одном «блюде» можно сочетать несочетаемые, казалось бы, ингредиенты и на выходе получать шедевр. И это здорово, поскольку за счет творчества таких гениев, как Губайдулина, становится очевидно, что возможности музыкального языка вообще ничем не ограничены.

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

«Нам повезло жить в одно время с гением»

Евгения Кривицкая, доктор искусствоведения, главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»:

– Наверное, я бы выделила «Семь последних слов Христа». Крайне экспрессивное, как и многие иные сочинения Софии Губайдулиной, оно невероятно трогает. Многие из нас хорошо знают этот евангельский эпизод, и здесь все авангардные приемы работают на передачу сюжета, внутреннего состояния распятого Христа. При всей сложности языка музыка абсолютно понятна, она эмоционально трогает, потрясает. Она театральна в самом высоком понимании жанра.

Музыкальный язык Губайдулиной считается сложным, тому слушателю, который захочет понять ее музыку, придется серьезно подготовиться. Музыка Губайдулиной становится понятной, а порой и приятной не по ходу прослушивания. Есть один плюс – София Асгатовна, к счастью, практически всё, что написала, успела и лично прокомментировать. И ее комментарии широко известны и доступны.

Кроме того, накопился и довольно большой массив научных работ, посвященных практически всем ее сочинениям. Есть и книги, описывающие ее творческий путь. В общем, мы многое о ней знаем. Нам просто повезло жить в одно время с гением и современником.

Я обозначила бы два ключа к ее шифрам. Мне лично кажется, что София Асгатовна пыталась через призму темных сторон человеческой природы найти ответы на так называемые последние, вечные вопросы. Многие ее сочинения так и называются – например, поэма «Светлое и темное». Сквозь эту призму борьбы добра и зла, причем в глобальном смысле, ее музыка, безусловно, сразу становится очень понятной.

Другой аспект – построено это все на довольно сложных звуковых сочетаниях, зачастую с использованием интересных математических формул. Известно, что она интересовалась соединением музыки и математики, очень выверенно порой подходила к построению сочинений. Добавлю – в них бывает очень интересно разбираться, возникает даже азарт разгрызть этот орешек. Но для этого, и тут никуда не деться, потребуется определенное погружение.

В подготовке опроса принимал участие руководитель АЦ «Татар-информа» Александр Попов