В музыкальном конкурсе к 150-летию Рахманинова примут участие 500 участников из 35 стран

К 150-летию композитора Сергея Рахманинова стартует крупнейший конкурс, в котором примут участие 500 участников из 35 стран мира. Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, это напоминает летние и зимние олимпиады, у нас с 1958 года раз в четыре года проходит конкурс Чайковского. Ощущение, что редко — раз в четыре года, сейчас [с конкурсом Рахманинова] шаг получается раз в два года», — отметила руководитель ведомства.

Она рассказала, что в конкурсе будут представлены три номинации: фортепиано, дирижирование и композиторское искусство.

«И как результат — уникальные молодые исполнители. Во-первых, они выступать больше будут вместе с Мариинским театром, вместе с „Новой Россией“, вместе с [Государственным академическим симфоническим] оркестром [имени] Светланова» , — обратила внимание министр культуры.

По ее словам уже существующий конкурс Чайковского, который проходит раз в четыре года, очень ценится в мире, а проведение конкурса Рахманинова даст старт и возможность талантливым музыкантам проявлять себя чаще.