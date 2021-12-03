В музыкальную школу Нижнекамска по нацпроекту «Культура» закупили новые инструменты

В этом году в Детскую музыкальную школу №4 были закуплены новые музыкальные инструменты. По национальному проекту «Культура» на эти цели было выделено 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Школьный фонд пополнился гитарами, скрипками, духовыми инструментами, а также микрофонами. Главными и долгожданными инструментами стали два рояля и восемь пианино. Поэтому, отмечают педагоги, школа сможет отметить 30-летний юбилей во всеоружии.

Директор Детской музыкальной школы №4 Эдуард Газеев поделился, что здесь давно мечтали получить новые музыкальные инструменты.

«Это значительно подняло на более высокий исполнительский уровень мастерство не только наших учеников, но и преподавателей. Сейчас у нас есть возможность выступать практически на любой сцене и открытой площадке», — отметил руководитель ДМШ.

Детская музыкальная школа №4 была открыла на базе музыкально-хоровой студии при школе №16 в 1979 году. В 1992 году студия получила статус «Школа общего музыкального образования», а в 1995-м ее назвали «ДМШ №4». Все эти годы образовательное учреждение ценят за качество преподавания: многие ее воспитанники не раз побеждали в престижных конкурсах.

В музыкальной школе сегодня обучаются около 300 детей на отделениях «фортепиано», «народные инструменты», «оркестр духовых и струнных инструментов», «вокально-хоровое и эстрадное отделение». Педагоги отмечают, что теперь благодаря новым качественным инструментам у воспитанников появился дополнительный стимул к учебе.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина.