В музеях Казани стартуют программы в честь Масленицы

В Казани в Нацмузее РТ организуют масленичные программы с представлениями, хороводами, мастер-классами, блинами и чаепитием. Как сообщает пресс-служба Минкульта Татарстана, сеансы проведут с 4 по 17 марта (кроме 8 марта) в 10.00, 12.00, 14.00.

Предусмотрено несколько программ. Так, в программе «Как на масляной неделе…» (от Нацмузея РТ) покажут атрибуты праздника: музинструменты и игрушки, жестяные коробки и шкатулки, деревянные и керамические изделия, украшенные разноцветными орнаментами и сюжетными рисунками и другие предметы, которые могли продаваться на праздничных масленичных ярмарках.

В программе Музея Е. А. Боратынского «Масленица в Боратынке» гостям продемонстрируют традиции прощания с зимой, поведают про особый характер каждого дня масличной недели.

Кроме того, на программе Музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина «Не все коту Масленица» гостей научат печь булочки в форме радостного предвестника весны. На «Рассказах на Масленицу» – программе Дома-музея В. И. Ленина гости смогут узнать про историю праздника со времен Ивана Грозного.

Уточняется, что на программы нужна запись по телефону: (843) 590-00-50

Масленица – традиционный старинный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Главная особенность музейных масленичных программ – аутентичность и историческая достоверность.