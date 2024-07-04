В музеях Казани организуют «Большие семейные выходные»

Национальный музей Татарстана подготовил праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности. С 6 по 8 июля казанцев ожидают «Большие семейные выходные» с экскурсиями, мастер-классами и специальным выставочным проектом. Как сообщили в пресс-службе музея, 8 июля вход для семей с детьми будет бесплатным.

Праздничная программа же начнется на два дня раньше. Так, 6 июля в 13.00 в парке Горького специалисты Нацмузея РТ в формате сказки расскажут, как на Руси набойку набивали. Представление будет посвящено старинному способу нанесения рисунка на ткань.

Встречать гостей в этот день будет и Музей Боратынского. Участники «Семейного променада» услышат старинную музыку, познакомятся с правилами светского этикета, сыграют в литературную игру «буримэ». Вход на мероприятие свободный.

В самом же Национальном музее 6 и 7 июля состоятся сборные экскурсии для семей с детьми. Для последних, уточнили в пресс-службе, посещение свободное. Начало экскурсий — в 11.00 и 14.00.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, все желающие смогут принять участие в акции «Напиши письмо родным». Заполненные участниками открытки будут отправлены в разные уголки России.

В этот же день здесь состоятся мастер-классы и тематическая экскурсия «Семейные истории нашего края». Также гостей Нацмузея ожидает специальный проект — выставка «7 историй», подготовленная волонтерами музея. Посетители смогут узнать личные истории волонтеров, рассказанные через семейные реликвии.

Подробная программа мероприятий опубликована по на сайте Национального музея Татарстана.

Федеральный проект «Большие семейные выходные» проводится по всей стране для семей с целью объединить общими активностями, чтобы интересно и весело провести время вместе, укрепить семейные связи и традиции. Он организован в рамках Года семьи и соответствует целям и задачам национальных проектов «Культура» и «Демография».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.