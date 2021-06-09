В Музее соцбыта отпразднуют юбилей Аиды Ведищевой

В Музее социалистического быта открывается выставка, посвященная 80-летию советской и американской певицы Аиды Ведищевой. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Рустем Валиахметов.

«Несмотря на огромную популярность у зрителей, имя Аиды Ведищевой не всегда упоминалось в титрах фильмов. Ей не разрешали концерты, редко выпускали на гастроли за границу. В результате она приняла решение иммигрировать в Америку, где продолжила работу по профессии и добилась хороших результатов», — рассказал о судьбе певицы Валиахметов.

В экспозиции будут представлены различные фотографии певицы, пластинки фирмы «Мелодия» разных лет. На большом экране будут демонстрироваться кадры кинохроники, в которых запечатлены фрагменты выступлений Аиды Ведищевой. С помощью русскоязычного телеканала Нью-Йорка планируется прямая связь с именинницей. На сцене музея ученики школы-студии Хабенского дадут праздничный концерт, состоящий из песен из репертуара Аиды Ведищевой.

Ида Вайс (так в действительности зовут певицу) является исполнительницей знаменитых образцов советской эстрадной культуры, таких как «Песенка о медведях», «Помоги мне», «Лесной олень», «Колыбельная медведицы», и других. После выхода на экраны фильма «Кавказская пленница» пластинка с записью «Песенки о медведях» разошлась по стране 7-миллионным тиражом. Позже, после фильма «Бриллиантовая рука» последовал такой же успех песни «Помоги мне». Сегодня певица живет в Америке.