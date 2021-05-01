Сегодня в Музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» стартует туристический сезон. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заведующая отделом организации мероприятий ГСУК РТ ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» Дина Башкирова.

«Каждый год в мае мы открываем свои двери для наших посетителей и подготавливаем интересную программу. В этот раз мы решили представить все направления нашей работы и по максимум презентовать наработки наших музеев», — рассказала Башкирова.

1 мая посетителей Свияжска ждут экскурсии по острову и по всем выставочным площадкам музея-заповедника. Некоторые из подготовленных экскурсий будут бесплатными.

В программе открытия сезона ряд мастер-классов, которые пройдут в центре детского досуга «Сказка» и мастерской печатной графики. На них посетители узнают, как был образован остров-град, почему он называется Свияжском и как это связано с одной из сказок Пушкина, а также смогут изготовить открытку с видами Свияжска в технике линогравюры на станке в мастерской печатной графики и создать собственный сувенир.

На площадке комплекса исторической реконструкции «Ленивый Торжок» пройдут ремесленные мастер-классы для взрослых и детей. Здесь же будет открыт уже полюбившийся посетителям лучно-арбалетный и метательный тир, а также проведены богатырские игры.

Вся территория музея-заповедника будет задействована в квесте «Тайны и загадки острова Свияжск», в котором смогут принять участие как взрослые, так и дети от 7 лет.

Программа открытия туристического сезона начнется в 9 утра.