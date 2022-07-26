В музее-заповеднике Ленино-Кокушкино благоустроят берег реки Ушня

В музее-заповеднике Ленино-Кокушкино в Пестречинском районе Татарстана планируется благоустроить берег реки Ушня. Об этом «Татар-информу» сообщили в районной администрации.

С конца мая на водном объекте начались работы по очистке русла реки, а также ремонт гидротехнического сооружения. Проект рассчитан на два года. Сейчас работы ведутся вдоль музея-заповедника на берегу реки.

«На каждом сходе граждан в Ленино-Кокушскинском поселении всегда поднимался вопрос по очистке и благоустройстве реки Ушня. Река проходит через все село, и многие местные жители там рыбачат, также в водном объекте обитает много живности. Жители переживали, что загрязнение реки и иловые донные отложения поставят под угрозу их жизнь. Местная администрация несколько лет продвигала проект на уровне республики, и наконец-то в этом году удалось попасть в госпрограмму „Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Татарстан“», — рассказала пресс-секретарь Ляйсан Мифтахова.

На сегодняшний день специалисты на спецтехнике проводят очистку дна от мусора, растений и донных отложений. «Земснаряд» — судно технического флота, предназначенное для производства дноуглубительных работ и добычи нерудных строительных материалов — передвигается по реке и выкачивает со дна массы, очищая водную почву до твердого грунта. Параллельно экскаватор убирает с берега заросли — эти работы недавно завершились. Также на объекте предусмотрена рекультивация земли.

Площадь работ составляет 45 тыс. квадратных метров, а это примерно 30 тыс. кубометров иловых отложений. В сентябре — октябре начнется реконструкция дамбы с ремонтом шлюзов.

«Вместе с жителями очень ждали эти работы, надеемся на хорошие результаты», — отметил глава района Ильхам Кашапов, побывавший на объекте.