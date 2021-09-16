В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка анимационных игрушек

Фото предоставлены пресс-службой Музея-заповедника «Казанский Кремль»

Выставочный зал «Манеж» представит свою площадку для экспозиции владельца самого крупного в России собрания анимационных оптических игрушек — Максима Васильева. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам коллекционер.

«Мы создаем проект, который расскажет историю кинематографа и анимации, начиная от самых первых игрушек, которые производили анимационный эффект, и до родоначальников кино — братьев Люмьеров. Экспозицию представят исторические экспонаты, которые будут „поддержаны“ специально разнообразными интерактивными приборами. С последними можно будет взаимодействовать: попытаться самостоятельно воспроизвести иллюзию или анимационный эффект», — рассказал Максим Васильев.

Экспозиция займет всю площадку выставочного зала, куда поместятся порядка 100 экспонатов, 20 из которых будут интерактивными. В их число войдут аппараты, позволявшие до появления кинематографа смотреть короткие фрагменты анимации, проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане и многое другое.

В течение работы выставки на площадке планируется проведение различных программ, мастер-классов по созданию старинных анимационных игрушек, лекций, на которых можно будет подробнее узнать об истории анимации.

В рамках программы разработан игровой путеводитель для детей. Он поможет самым юным посетителям выставки через вопросы и решение задачек еще глубже погрузиться в исторический мир анимации.

Выставка будет доступна с 23 сентября и продлится до 27 марта 2022 года. Вход на экспозицию свободный.